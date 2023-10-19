Блогерши показали как быстро высушить одежду после стирки

Блогерши Парди Рубин и Шарлотта Фигг, владеющие компанией по продаже чистящих средств, раскрыли способ быстро высушить одежду после стирки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая публикация появилась на их странице в TikTok.

Специалистки посоветовали положить в сушильную машину чистое полотенце. По их словам, данное изделие способствует быстрому избавлению одежды от влаги.

Подписчики удивились такому методу и поблагодарили экспертов в комментариях под роликом. "Хочу это попробовать!", "Спасибо! Это действительно экономит время", "Моя жизнь больше не будет прежней", - высказывались они.