Новое тату Билли Айлиш подняли на смех в сети

Американская певица Билли Айлиш показала новую татуировку, и ее подняли на смех в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

21-летняя звезда поделилась серией снимков, на одном из которых предстала обнаженной по пояс. Так, она продемонстрировала рисунок на спине, расположенный вдоль позвоночника. При этом узор напоминал текстуру дерева.

Снимок стал вирусным - в том числе его также опубликовал Twitter-аккаунт Daily Loud, где тату исполнительницы оценили пользователи сети.

"Почему это выглядит так, словно ее пытали?", "Похоже, ее выпороли", "Она попросила набить ей каракули?", "Самое хорошее в этом тату, что в старости оно сольется с морщинами на спине", "Выглядит так, будто ребенку дали в руки фломастер", "Она получила 40 ударов плетью?", "Худшая татуировка на свете, ха-ха", - заявили юзеры.