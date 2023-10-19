Невеста решила не приглашать на свадьбу сестру

Девушка поругалась с сестрой из-за платья, которое та выбрала в качестве наряда для свадьбы. Об этом она рассказала пользователям платформы Reddit.

26-летняя пользовательница из США с ником benicenotstupid поделилась необычной проблемой в преддверии своей свадьбы, которая запланирована на февраль 2024 года. Американка сообщила, что она и ее старшая сестра выросли в очень либеральной семье: родители их ни в чем не ограничивали. В частности, дома они могли носить то, что им захочется, не получая никаких замечаний на этот счет.

Сестра всегда позволяла себя больше вольностей в этом отношении. Раньше невесту это не беспокоило, однако, когда сестра, которая также должна была исполнить на церемонии роль подружки невесты, показала свой наряд, она не смогла смириться с ее выбором. Она испытала шок, увидев фото обтягивающего платья с огромными вырезами. Девушка сообщила сестре, что такой наряд неприемлем для свадьбы, и попросила не приходить в нем. В ответ та обвинила невесту в непоследовательности: первоначально она позволила подружкам придерживаться лишь определенных оттенков, а не фасонов.