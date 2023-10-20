Лобода опубликовала редкий личный снимок

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram редкий кадр с обеими дочерьми, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Звезда выложила фото, на котором позирует в объятиях наследниц Евангелины и Матильды. Родственницы позировали для снимка в темных нарядах на песчаном пляже.

"В такой сложный час мое единственное желание - чтобы наши дети росли в мире. Пускай все войны закончатся. Пускай все дети будут здоровы. Пускай мы все будем счастливы", - подписала фото Лобода.

Лобода долгое время называла младшую дочь Тильдой, поэтому многие были уверены, что девочка была названа в честь предполагаемого отца - лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Украинской певице не раз приписывали роман с немецким вокалистом.

Старшая дочь Евангелина родилась у артистки от отношений с Андреем Царем. В 2014 году звезда рассталась с отцом первенца.

В мае 2018 года Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Поскольку таблоиды приписывали певице роман с Линдеманном, поклонники были уверены, что именно он является отцом ребенка. Позже выяснилось, что роман Лободы с Линдеманном был не более, чем пиар-ходом. Имя отца Матильды певица так и не озвучила.