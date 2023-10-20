Джиджи Хадид вышла в свет с охраной на фоне угроз

Американская модель Джиджи Хадид, которая поддержала Палестину в конфликте с Израилем, вышла в свет с охраной на фоне угроз. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Daily Mail.

28-летнюю манекенщицу заметили на торжественном открытии первого магазина собственного бренда одежды Guest In Residence в Нью-Йорке. На мероприятии знаменитость сопровождали два телохранителя. На размещенных кадрах видно, что девушка одета в белый свитер, кожаную юбку с разрезом и высокие черные сапоги.