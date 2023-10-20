Пять лет прожившая без отопления девушка назвала пять способов не замерзнуть

Блогер из Великобритании пять лет прожила без отопления, чтобы сэкономить на коммунальных расходах. Пятью лайфхаками она поделилась с New York Post.

Инфлюэнсер и онлайн-эксперт по личным финансам Клэр де Лис создала серию коротких роликов в TikTok о том, как согреться у себя дома, если хочется сэкономить на отоплении или по какой-то причине нет возможности использовать батареи и обогреватели. По словам де Лис, она уже пять лет обходится без отопления в холода. "Я хочу, чтобы люди знали, как создать себе комфортные условия, и не страдали зимой", - рассказала она.

Один из главных лайфхаков блогера - это одеяла и пледы. Она советует запастись ими заранее и разложить не только в спальне, но и в других комнатах - например, в кухне, столовой и гостиной. "Если вы думаете, что у вас достаточно одеял, то нет, это не так, сходите и купите еще", - посоветовала она в разговоре с журналистами.

Также, по мнению де Лис, нужно внимательно отнестись к носкам. Подойдут любые, но лучше всего согревают шерстяные. Некоторые она носит уже около семи лет. Кроме того, она рекомендует купить для дома перчатки без пальцев, поскольку при частой носке в обычных перчатках будут появляться дырки и к тому же они будут мешать заниматься хозяйством. Также поможет согреться много слоев одежды и шарфы. А если шарфов нет, их могут заменить разрезанные пополам легинсы или брюки, считает она.