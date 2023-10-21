Виктория Бекхем поделилась весьма интересной фотографией с двумя культовыми личностями

Виктория Бекхем поделилась снимком с Месси и Томом Фордом.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, соответствующая фотография появилась в соцсетях бывшей певицы.

"Удивительная ночь в Майами", - подписала Виктория фото. Редко такое встретишь - три гениальных человека стоят рядом в одном кадре...

Напомним, летом 1999 года Дэвид и Виктория Бекхэм поклялись друг другу в вечной любви. Пара редко дает интервью и почти не рассказывает о своих отношениях журналистам. Недавно вышел документальный фильм о Дэвиде Бекхэме, в котором также снялась и Виктория.