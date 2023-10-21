https://news.day.az/popularblog/1608347.html Виктория Бекхем поделилась весьма интересной фотографией с двумя культовыми личностями - ФОТО
Виктория Бекхем поделилась весьма интересной фотографией с двумя культовыми личностями - ФОТО
Виктория Бекхем поделилась снимком с Месси и Томом Фордом.
Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, соответствующая фотография появилась в соцсетях бывшей певицы.
"Удивительная ночь в Майами", - подписала Виктория фото. Редко такое встретишь - три гениальных человека стоят рядом в одном кадре...
Напомним, летом 1999 года Дэвид и Виктория Бекхэм поклялись друг другу в вечной любви. Пара редко дает интервью и почти не рассказывает о своих отношениях журналистам. Недавно вышел документальный фильм о Дэвиде Бекхэме, в котором также снялась и Виктория.
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