https://news.day.az/popularblog/1608435.html Бритни Спирс закрыла Instagram после выхода мемуаров
Бритни Спирс закрыла Instagram после выхода мемуаров
Певица Бритни Спирс закрыла свою страницу в Instagrm после реакции прессы на ее мемуары. Об этом сообщает The Sun.
Перед тем как уйти из социальной сети, 41-летняя звезда поделилась своими переживаниями по поводу того, как интерпретируют ее книгу воспоминаний "Женщина во мне".
"Мне не нравятся заголовки, которые я читаю. Потому я и ушла из шоу-бизнеса четыре года назад! Книга в основном о том, что было 20 лет назад. Теперь я другая, я начала с чистого листа. И хочу быть такой до конца жизни, это мое последнее слово", - написала она.
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