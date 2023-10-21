Бритни Спирс закрыла Instagram после выхода мемуаров

Певица Бритни Спирс закрыла свою страницу в Instagrm после реакции прессы на ее мемуары. Об этом сообщает The Sun.

Перед тем как уйти из социальной сети, 41-летняя звезда поделилась своими переживаниями по поводу того, как интерпретируют ее книгу воспоминаний "Женщина во мне".

"Мне не нравятся заголовки, которые я читаю. Потому я и ушла из шоу-бизнеса четыре года назад! Книга в основном о том, что было 20 лет назад. Теперь я другая, я начала с чистого листа. И хочу быть такой до конца жизни, это мое последнее слово", - написала она.