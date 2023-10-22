Нурмагомедов объявил об окончательном разрыве с MMA

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов в Instagram объявил об окончательном разрыве со смешанными единоборствами (MMA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмен заявил, что полностью оставил все, что связано с ММА, и попросил отнестись с пониманием к его решению. "То, чего достигла наша команда, навсегда будет в истории этого вида спорта", - подчеркнул он, назвав соотечественника Ислама Махачева лучшим бойцом в мире после того, как тот защитил титул UFC в легком весе.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.

После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью. В 2022-м он был признан лучшим тренером года по версии MMA Junkie.