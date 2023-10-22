Блогер из Новосибирска открыл стрельбу из машины

Новосибирского блогера Богдана Киселева поместили в изолятор временного содержания после стрельбы из салона автомобиля. Об этом сообщает ndn.info со ссылкой на областной главк МВД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Данный гражданин задержан. Проводится расследование всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в полиции.

По предварительным данным, 21-летний Киселев, управляя автомобилем на Октябрьском мосту, стрелял из аэрозольного пистолета. Действия блогера снимал на видео его пассажир, ролик Киселев опубликовал в своем Telegram-канале. На молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).