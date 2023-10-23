В соцсетях появилась новая фотография Брюса Уиллиса

Больше года назад Брюсу Уиллису диагностировали деменцию, и после этого актер почти не выбирался из дома. На днях жена голливудского актера рассказала, что состоянии актера становится хуже. А недавно его друг Гленн Гордон Карон признался, что все языковые навыки ему уже недоступны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, если друзей Брюс вспоминает с трудом, то родственников он знает наизусть. 68-летний актер выложил фото в социальную сеть со своей дочкой и внучкой. "Великая любовь к внучке", - подписал публикацию звезда. К слову, этот же снимок он уже выкладывал в июне. Надеемся, с ним все хорошо!