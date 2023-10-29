Туристка сделала тату хной на отдыхе и осталась со шрамами на два года

Британская туристка Лаура (фамилия неизвестна) с никнеймом @lauraa_aura сделала тату хной на отдыхе и осталась со шрамами на два года. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, передает Day.Az.

Девушка рассказала, что во время отпуска решила нанести на кисть рисунок данной краской и обратилась к уличному мастеру, который перед процедурой не провел тест на аллергию. Спустя сутки после сеанса у нее начал чесаться указательный палец. Впоследствии он отек, перестал сгибаться и покрылся волдырями.

В свою очередь, автор видео отметила, что, вернувшись на родину, несколько раз обращалась к врачам и в результате оказалась в ожоговом центре. Пациентка получила необходимую помощь от медиков, однако процесс заживления затянулся. По словам британки, шрамы от татуировки сохранялись в течение двух лет. "Как этот прекрасный рисунок хной превратился в худшую катастрофу в моей жизни?" - подписала она кадры.