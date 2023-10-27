Популярный комик назвал минус Парижа

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль пожаловался на дорогое такси в Париже. Минус европейской столицы он назвал в ролике, доступном на его YouTube-канале.

Стендапер рассказал, что приехал в город на недельный отдых. По его словам, он совершил шесть поездок на такси, за которые в сумме отдал 250 евро.

"Такси супер-мега-гигадорогое. (...) Я пешком ходил, реально", - посетовал Коваль.