https://news.day.az/popularblog/1610006.html Популярный комик назвал минус Парижа
Популярный комик назвал минус Парижа
Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль пожаловался на дорогое такси в Париже. Минус европейской столицы он назвал в ролике, доступном на его YouTube-канале.
Стендапер рассказал, что приехал в город на недельный отдых. По его словам, он совершил шесть поездок на такси, за которые в сумме отдал 250 евро.
"Такси супер-мега-гигадорогое. (...) Я пешком ходил, реально", - посетовал Коваль.
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