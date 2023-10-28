Белла Хадид впервые высказалась о войне в Израиле
Американская модель палестинского происхождения Белла Хадид впервые высказалась о войне в Израиле. Постом о конфликте Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.
Как передает Day.Az соответствующий пост появился в Instagram.
По словам Хадид, каждый день она получает угрозы жизни из-за своего происхождения.
"Видя последствия ударов по Газе, я скорблю с матерями, потерявшими детей, с детьми, рыдающими в одиночестве, о потерянных отцах, братьях, сестрах, дядях и тетях, друзьях, что больше не смогут ходить по земле", - написала она.
Хадид выразила поддержку и израильским семьям, которые потеряли близких после ударов ХАМАС.
"Какова бы ни была история этой земли, я осуждаю террористические атаки на мирных жителей где бы то ни было. Насаждать страх и причинять боль женщинам и детям - это не то, что нужно делать движению за свободу Палестины", - считает модель.
Она также посетовала, что палестинцев видят как террористов, и выразила надежду, что все народы мира смогут объединиться, чтобы защитить идеалы гуманизма.
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