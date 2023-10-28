Женщина посетила общественный бассейн

Жительница Великобритании ослепла на один глаз после того, как поплавала в общественном бассейне. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на​ Daily Mail.

В августе 2022 года 38-летняя Шерин-Фэй Гриффин из города Крейфорд посетила общественный бассейн. Через два дня левый глаз женщины начал чесаться и болеть. Она обратилась к терапевту, и тот назначил ей недельный курс антибиотиков. Позже женщина оказалась на приеме у офтальмолога. Он диагностировал у пациентки офтальмогерпес - поражение глазного яблока или придатков глаза, вызванное вирусом герпеса. Гриффин выписали стероиды и антибактериальные глазные капли.

Несмотря на это, состояние женщины продолжало ухудшаться. Женщина еще раз обращалась в больницу с жалобами, но врачи лишь выписали ей дополнительные лекарства. Спустя несколько месяцев Гриффин проснулась ночью от невыносимой боли и вскоре поняла, что ослепла на один глаз. Как выяснилось, она заразилась акантамебным кератитом - редким инфекционным заболеванием, при котором в роговицу глаза проникают амебы Acanthamoeba. Инфекция может привести к необратимым нарушениям зрения или слепоте. Заболевание почти всегда связано с использованием контактных линз, под которыми размножаются амебы.