Врач назвал опасную для здоровья обувь

Врач-ортопед и блогер Пол (фамилия неизвестна) из Великобритании перечислил опасные для здоровья три вида обуви.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующей информацией он поделился в своем TikTok-аккаунте.

В первую очередь инфлюэнсер с никнеймом paulthepodiatrist назвал шлепанцы. По его словам, они не оказывают никакой поддержки ногам, а также могут легко привести к падению, поскольку обувь держится исключительно за счет специальных петель.

Помимо этого, эксперт также внес в список туфли на шпильке. "Каблук в полтора дюйма, к примеру, подойдет большинству людей. Но обувь на шпильке несет высокий риск получения травмы - стоит ли оно того? Даже если хочется выглядеть красиво", - возмутился он.