Мужчина стал миллионером благодаря бутерброду с курицей

Житель США выиграл миллион долларов благодаря кофе и бутерброду с курицей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на UPI.

Карлос Гутьеррес из города Сентервилл, штат Вирджиния, зашел в кафе Lee's Sandwiches позавтракать перед работой. Пока мужчина ждал заказ, он заметил в зале автомат по продаже билетов лотереи Powerball.

От нечего делать Гутьеррес решил купить билет на вечерний розыгрыш. На следующий день американец зашел в то же кафе, и сотрудники сказали, что кто-то из их клиентов выиграл вчера один миллион долларов. Вскоре выяснилось, что миллионером стал именно он.