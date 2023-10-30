https://news.day.az/popularblog/1610653.html Мужчина стал миллионером благодаря бутерброду с курицей
Мужчина стал миллионером благодаря бутерброду с курицей
Житель США выиграл миллион долларов благодаря кофе и бутерброду с курицей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на UPI.
Карлос Гутьеррес из города Сентервилл, штат Вирджиния, зашел в кафе Lee's Sandwiches позавтракать перед работой. Пока мужчина ждал заказ, он заметил в зале автомат по продаже билетов лотереи Powerball.
От нечего делать Гутьеррес решил купить билет на вечерний розыгрыш. На следующий день американец зашел в то же кафе, и сотрудники сказали, что кто-то из их клиентов выиграл вчера один миллион долларов. Вскоре выяснилось, что миллионером стал именно он.
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