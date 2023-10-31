Блогерша раскрыла способ придать густоту волосам и вызвала споры в сети

Блогерша Сахана (фамилия неизвестна) раскрыла способ придать густоту волосам и вызвала споры в сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующую информацию она опубликовала в TikTok, который насчитывает 1,4 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом mypawfectfamily рассказала, что отрастить волосы и улучшить их внешний вид ей помогла маска из домашних средств. Так, юзерша посоветовала смешать растертое в кашу авокадо с яичным желтком, избавившись от белка, а также добавить масло. При этом девушка уточнила, что чаще всего использует масло из виноградных косточек.

Затем, по словам Саханы, полученное средство необходимо нанести по всей длине прядей и смыть. "Лучшая маска для длинных густых волос", - заявила она.

Подписчики неоднозначно отреагировали на рекомендацию блогерши в комментариях под постом. "Если вы все-таки собрались делать эту маску, то смывайте ее только холодной водой! Учитесь на моих ошибках, если не хотите, чтобы ваши волосы превратились в яичницу", - написала одна поклонница. "Надо попробовать", "Я удивлена!", - высказались другие.