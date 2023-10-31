Студент потратил сбережения матери на машину для возлюбленной

Женщина из Китая обратилась в суд после того, как ее сын-студент снял все деньги со сберегательного счета, открытого на его имя. Об этом передает Day.Az со ссылкой на South China Morning Post.

41-летняя женщина по фамилии Лю воспитывала сына Сяовэя одна. Все это время женщина откладывала часть заработка на сберегательный счет. После второго замужества мать переоформила счет на имя Сяовэя, чтобы в случае развода средства не подлежали разделу между супругами. Всего там лежало около 500 тысяч юаней. Она говорила сыну, что сбережения предназначены для его будущего образования в Европе. Надеясь на академические успехи Сяовэя, она пообещала ему дополнительные 500 тысяч юаней, если он будет упорно трудиться. При этом она управляла счетом на имя сына при помощи сберегательной книжки, поскольку на момент оформления он был еще слишком юный.

Лю оказалась шокирована, когда узнала, что 19-летний Сяовэй, недавно поступивший на первый курс университета, снял со счета все деньги, сказав банковскому клерку, что потерял книжку. При этом юноша потратил 200 тысяч юаней на машину в подарок возлюбленной и на совместное путешествие, а остальные деньги просто перевел ей на счет.

Мать Сяовэя потребовала вернуть ей 300 тысяч юаней, но сын и его подруга отказали ей. Они мотивировали это тем, что деньги в любом случае предназначались ему. После этого Лю обратилась в суд.