Блогер Ида Галич опубликовала фото подарка из Владикавказа и рассказала о необычном способе встретить возлюбленного. Снимками с советом она поделилась в Instagram, передает Day.Az.

Ида Галич объяснила, как найти мужа с помощью конфет. На снимке блогер показала зеленый мешок с конфетами из Владикавказа.

"Мне передали конфеты, которые надо положить под подушку, чтобы приснился жених. Мне 33 года. Мы такими знаками не разбрасываемся", - заявила Галич.