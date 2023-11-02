Блогерша назвала безвкусными популярные вещи люксовых брендов

Блогерша с никнеймом @level_blue из Германии назвала безвкусными популярные вещи люксовых брендов. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 470 тысяч подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь эксперт по этикету выделила ювелирные украшения Chanel, ремни Gucci и сумки Louis Vuitton. По ее мнению, некоторые люди приобретают данные изделия для того, чтобы показаться обществу богатыми. "Они есть у многих. Это выглядит как отчаяние", - объяснила она.

Кроме того, специалистка обратила внимание на браслеты Cartier в виде гвоздя. "Вы никогда не увидите утонченную даму из высшего общества, которая носит подобное. Это скорее влияние социальных сетей", - высказалась она.

В список безвкусных роскошных вещей также попали желтые босоножки Bottega Veneta, кроссовки из совместной коллаборации Jordan и Dior, а также черные ботинки с высоким голенищем Jimmy Choo. "Я понимаю, что люди, покупающие это, пытаются заявить о себе, но правда в том, что это не очень хорошо смотрится. На самом деле все эти вещи кажутся безвкусными", - заключила инфлюэнсерша.