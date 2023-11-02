Американская актриса и бывший посол доброй воли ООН Анджелина Джоли раскритиковала действия Израиля в секторе Газа. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Артистка заявила, что израильское государство бомбит попавшее в ловушку население, которому некуда бежать. Она также подчеркнула, что сектор Газа быстро превращается в массовое захоронение.

"В то время, как мир наблюдает происходящее, которое активно поддерживается многими правительствами, миллионы палестинских мирных жителей - детей, женщин, семей - подвергаются коллективному наказанию. При этом они лишены продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи, что нарушает международное право", - написала актриса. Она добавила, что мировые лидеры становятся соучастниками этих преступлений, отказываясь требовать прекращения огня в гуманитарном порядке.