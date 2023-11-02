Звезда «Ералаша» на отдыхе в Азербайджане

Звезда "Ералаша" Анна Цуканова-Котт показала фигуру в купальнике. Актриса позировала возле бассейна оздоровительного отеля в Азербайджане и опубликовала фото в соцсетях.

По мнению знаменитости, в 34 года она выглядит лучше, чем 10 лет назад. Актриса не скрывает, что является постоянным клиентом косметологических клиник и делает разные процедуры, чтобы поддерживать молодость кожи. Однако в этом году она также серьезно пересмотрела свое питание и отказалась от продуктов, содержащих глютен, сахар и лактозу, и исключила из рациона мясо. Артистка довольна результатами, поэтому планирует и дальше соблюдать такую диету.