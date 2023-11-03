Дочь Моники Беллуччи показала стильный образ

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева показала стильный образ для журнала Numero. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

19-летняя манекенщица позировала перед камерой в пиджаке на голое тело и классических черных брюках. При этом визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы красную помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы назад, сделав ровный боковой пробор.

Кроме того, девушку сфотографировали в черном бюстгальтере, кружевной юбке длины макси и рубашке с галстуком.