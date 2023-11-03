Блогерша заметила в новом комбинезоне смущающую особенность

Блогерша Сара Чемберс заметила одну смущающую особенность комбинезона после его покупки. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела данный предмет гардероба из искусственной кожи коричневого оттенка в бутике Poppies в Теннесси, США. При этом она отметила, что ранее ей нравилась продукция указанного магазина, однако на этот раз она осталась в замешательстве.

Так, на размещенных кадрах юзерша предстала в полный рост в упомянутом приталенном наряде с укороченными штанинами и рукавами-фонариками. Затем она присела на корточки, издав громкий звук, возникший из-за трения материала.

"Каждый раз, когда я наклоняюсь, кажется, будто я пукаю", - пожаловалась автор видео, добавив, что требует извинений от продавца.