Российская блогерша показала лицо и тело в прыщах

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала лицо и тело в прыщах. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала лицо в профиль, а также зону декольте, где появились высыпания. При этом она предположила, что покраснения могли возникнуть после съемок бьюти-видео.

"Если после приема врача это подтвердится, то что тогда? Не снимать больше ролики? Или жертвовать телом ради такой красоты?" - посетовала юзерша.