https://news.day.az/popularblog/1611849.html Российская блогерша показала лицо и тело в прыщах
Российская блогерша показала лицо и тело в прыщах
Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала лицо и тело в прыщах. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала лицо в профиль, а также зону декольте, где появились высыпания. При этом она предположила, что покраснения могли возникнуть после съемок бьюти-видео.
"Если после приема врача это подтвердится, то что тогда? Не снимать больше ролики? Или жертвовать телом ради такой красоты?" - посетовала юзерша.
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