Блогерша раскрыла действенный способ борьбы с облысением в домашних условиях

Блогерша Элла Харт из Лондона раскрыла действенный способ, который помогает бороться с выпадением волос в домашних условиях. Соответствующую информацию она разместила в своем TikTok, передает Day.Az.

32-летняя инфлюэнсерша с никнеймом ellahearttry рассказала, что использует эффективное средство, которое помогает предотвратить облысение. По ее словам, для этого необходимо промыть рис холодной водой и добавить к нему несколько стеблей тимьяна.

"А затем нужен мой секретный ингредиент - розовая вода. Она обладает противовоспалительными свойствами и регулирует уровень pH кожи головы", - пояснила юзерша. Полученную смесь женщина посоветовала залить теплой водой, взболтать и оставить на ночь.

После этого, как утверждает Харт, средство стоит наносить на голову перед ее мытьем и оставить на 20 минут. "Это мое волшебное зелье", - заключила она.