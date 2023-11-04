Сбитая Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд

Велосипедистка подала в суд на актера Арнольда Шварценеггера после автомобильной аварии, произошедшей в феврале этого года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TMZ.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Женщина, которую сбил актер, утверждает, что в столкновении виноват он. По ее словам, Шварценеггер ехал на большой скорости и был невнимателен. Велосипедистка также отметила, что в результате аварии она получила серьезные травмы.