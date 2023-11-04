https://news.day.az/popularblog/1612153.html Коллеги по сериалу «Друзья» пришли проститься с Мэттью Перри
Коллеги по сериалу «Друзья» пришли проститься с Мэттью Перри
Коллеги по съемкам в сериале "Друзья" пришли проститься с актером Мэттью Перри. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TMZ.
Тайную церемонию прощания посетили все пятеро оставшихся в живых исполнителей главных ролей в культовом сериале - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу.
Перри упокоился в мемориальном парке "Форест Лон" в Лос-Анджелесе неподалеку от студии Warner Bros., где снимался сериал.
На церемонии также присутствовали мать актера Сюзанна Моррисон, его отец Джон Беннетт Перри и отчим, журналист Кит Моррисон. Всего на прощании было не более 20 человек.
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