Коллеги по сериалу «Друзья» пришли проститься с Мэттью Перри

Коллеги по съемкам в сериале "Друзья" пришли проститься с актером Мэттью Перри. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TMZ.

Тайную церемонию прощания посетили все пятеро оставшихся в живых исполнителей главных ролей в культовом сериале - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу.

Перри упокоился в мемориальном парке "Форест Лон" в Лос-Анджелесе неподалеку от студии Warner Bros., где снимался сериал.

На церемонии также присутствовали мать актера Сюзанна Моррисон, его отец Джон Беннетт Перри и отчим, журналист Кит Моррисон. Всего на прощании было не более 20 человек.