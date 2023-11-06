Джессика Симпсон показала фото, после которого бросила пить

Актриса и певица Джессика Симпсон показала фото, сделанное в тот день, когда она бросила пить. Архивным кадром с похмелья 43-летняя звезда, которая отметила шестилетие трезвости, поделилась в Instagram, передает Day.Az.

На фото Симпсон в розовом спортивном костюме сидит на кушетке и смотрит вдаль. Видно, что актриса заметно полнее, чем сейчас, - после отказа от алкоголя она похудела на 45 килограммов.

"Этот человек из раннего утра 1 ноября 2017 года - неузнаваемая версия меня. Мне нужно было столько узнать и открыть в себе. В этот момент я с пронзительной ясностью знала, что позволю себе вернуть свой свет, одержать победу во внутренней битве за самоуважение и бросить вызов этому миру", - подписала кадр она.

Симпсон призналась, что больше не хотела глушить боль алкоголем.

"Я хотела нести ее, как знак почета. Быть лидером, сломать порочный круг и двигаться дальше, не оглядываясь и не сожалея о выборах, которые делала и буду делать, пока живу в этом прекрасном мире", - говорит она.