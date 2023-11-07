40-летняя Энн Хэтэуэй показала роскошный наряд

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй стала гостьей церемонии вручения премии CFDA 2023. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на People.

В понедельник, 6 ноября, в Нью-Йорке прошла церемония вручения премии CFDA 2023. 40-летняя Энн Хэтэуэй выбрала для выхода корсет из денима и юбку со шлейфом из коллекции Ralph Lauren сезона весна-лето 2024. Она дополнила образ украшениями Bvlgari.

В последние годы Хэтэуэй не раз появлялась в стильных нарядах на ковровых дорожках и удостаивалась наград за лучшие наряды. Актриса благодарила за это своего стилиста Эрин Уолш, которая подбирает ей наряды и украшения для каждого выхода.