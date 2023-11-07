Блогерша избавилась от залысины

Блогерша Манрика Хайра раскрыла эффективный способ отрастить волосы и избавиться от проплешины. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Сначала на размещенных кадрах юзерша с никнеймом manrikakhaira продемонстрировала свою внешность до манипуляций. На размещенных кадрах видно, что на голове женщины присутствует большая залысина в области пробора.

Затем, по словам Хайры, в течение двух месяцев она наносила по всей длине прядей масло розмарина. "Кажется, это единственное, что действительно помогает. Я не использую массажеры и другие средства", - рассказала она. В заключение инфлюэнсерша продемонстрировала результат домашнего ухода, вследствие которого у нее отросли густые волосы в проблемной зоне.