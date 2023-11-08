Тиктокерша нашла в своем доме жуткую детскую тайную комнату

Пользовательница TikTok обнаружила в своем доме тайную комнату с детскими рисунками на стенах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mirror.

Тиктокерша @bigbrah1 нашла скрытое помещение в санузле своего дома. Она опубликовала ролик, в котором открыла небольшую дверцу над унитазом. За ней скрывалась еще одна дверь, ведущая в кладовку. Комната оказалась изрисована звездами, смайликами и пацификами.

На одну из стен были нанесены имена Ребекка, Келли и Сара, а также слова Love Shack ("Любовное гнездышко"). Кроме того, кладовка оказалась такой маленькой, что взрослый человек не смог бы там выпрямиться.

Тиктокерша предположила, что имена принадлежат девочкам, которым комнатка служила тайным убежищем. Она также заявила, что странный набор картинок и упоминание любовного гнездышка произвели на нее жуткое впечатление. Подписчики тоже отметили, что надпись выглядит очень странно для тайной детской комнаты. "Это было или милое маленькое убежище, или самая страшная штука на свете", - написал один из них.