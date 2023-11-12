Гвинет Пэлтроу сделала селфи в боди и бриллиантах - ФОТО
Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала поклонникам новое откровенное селфи в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На фото, сделанном во время поездки 51-летней звезды в Нью-Йорк, она позирует в черном боди с завышенной горловиной и длинными рукавами - этот элемент одежды позже стал частью ее образа для выхода на красную дорожку премии CFDA Fashion Awards.
Также на Пэлтроу можно разглядеть украшения с бриллиантами De Beers - браслет, два кольца и серьги.
"Быстрая поездка в Нью-Йорк. Мне были нужные эти прохладные осенние дни, друзья, еда и культура. Чувствую огромную благодарность", - написала она.
Пэлтроу регулярно делится честными фото в личном блоге. По ее словам, цифра в паспорте при этом ее не беспокоит.
"Я принимаю дряблую кожу и морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть совершенной, выглядеть идеально, бросать вызов гравитации и логике", - объяснила она.
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