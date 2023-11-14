Певица Алсу впервые показала лицо своего сына Рафаэля. Артистка опубликовала в Instagram видео с семилетним мальчиком, не скрывая его от поклонников.

"Идеальный день начинается так", - написала звезда.

Фолловеры знаменитости оставили много комментариев под постом: "Красивый, весь в маму", "Как же малыш на вас похож, Алсу, очень", "Такой красивый мальчик", "У мальчиков с мамой особая любовь и привязанность", "Ваш сын как маленький принц", "Вот настоящее счастье", "Главный шейх", "Сладкий ребенок".

Алсу скрывала лицо сына на снимках, которыми делилась в соцсетях. Певица неоднократно объясняла подписчикам, что не хотела раньше времени навязывать ребенку публичность, которая ему совершенно не нужна.