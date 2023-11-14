Мужчину затравили из-за внешности похожей на 12-летнего подростка жены

Мужчина влюбился в выглядящую как 12-летний подросток женщину и столкнулся с осуждением: его затравили в сети, а на улицах ему вслед кричат оскорбления. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Star.

27-летний Джон познакомился с 22-летней Линдси Эштон больше шести лет назад. По словам мужчины, когда он впервые увидел будущую жену, то решил, что ей 12 или 13 лет. Позже он узнал, что в детстве Линдси перенесла редкое онкологическое заболевание, после которого ее организм перестал должным образом развиваться. В настоящее время рост женщины составляет 147 сантиметров, а ее голос и внешность похожи на подростковые.

Проблемы, с которыми столкнулась Линдси, не испугали Джона. Он влюбился в женщину и женился на ней, а через несколько лет у супругов родились два здоровых сына. Линдси и Джон утверждают, что счастливы быть в отношениях друг с другом, однако признаются, что нередко сталкиваются с осуждением.

Так, пользователи социальных сетей часто указывают Джону на необычную внешность его жены, а Линдси обвиняют в том, что она забеременела ради получения муниципального жилья. Женщина, в свою очередь, заявила, что живет с супругом и детьми в собственном доме. Отмечается, что из-за нападок пользователей Джон некоторое время даже не хотел выходить на улицу. Несмотря на это, супруги активно ведут социальные сети и регулярно делятся подробностями жизни с подписчиками.