Неймар сменил имидж

Нападающий сборной Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймар опубликовал в своих соцсетях фото, на котором предстал коротко стриженным, передает Day.Az.

"Новый образ", - подписал снимок Неймар.

Во время матча отбора ЧМ против Уругвая, который прошел в октябре, бразилец получил травму в первом тайме. Его в слезах унесли на носилках. Вместо Неймара на газоне появился Ришарлисон. Встреча завершилась победой сборной Уругвая со счетом 2:0.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищал цвета "ПСЖ", в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. Летом 2023 года саудовский клуб "Аль-Хиляль" приобрел бразильского форварда за €90 млн. Он провел три матча, не отметившись результативными действиями.

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