Оранжевое существо удивило жителей Шотландии

В Шотландии на пляж вынесло оранжевое существо, которое удивило людей, передает Day.Az со ссылкой на Daily Star. Местные жители признаются, что никогда раньше не видели такое животное.

Как рассказали очевидцы, оранжевое "нечто" имеет сходство с рыбой, имеет длинную и заостренную форму с белыми пятнами на чем-то, отдаленно напоминающем голову. Существо обнаружили Грегг Дженкинсон и его сын, когда гуляли по местному пляжу.

"Мой сын крикнул мне: "Смотри, щупальце осьминога!", потому что именно так оно выглядело издалека", - вспоминает мужчина.

Грегг сфотографировал находку и опубликовал снимок в соцсетях. Таким образом он понадеялся, что его подписчики смогут идентифицировать животное.

"Если не считать вторжения инопланетян, то у меня нет объяснений, что это такое", - подписал он свою публикацию.

Роб Девилль из британской программы по исследованию выброшенных на берег китообразных отметил, что это могут быть разложившиеся останки мелкого китообразного, однако это не окончательный вердикт.