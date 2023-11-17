Блогерша показала как стильно носить объемную одежду зимой

Блогерша Элли с никнеймом petiteelliee раскрыла способ стильно носить объемную одежду зимой.

Как передает Day.Az, соответствующий ролик появился в TikTok.

По словам инфлюэнсерши, заправляя свитера в пояс юбки или других предметов гардероба, девушки допускают распространенную ошибку, поскольку часть ткани неэстетично топорщится в области талии.

Вместо этого юзерша порекомендовала прятать нижнюю часть кофты под бюстгальтер. Таким образом, как утверждает женщина, изделие будет смотреться привлекательнее и короче.

При этом Элли уточнила, что данный метод действует при использовании любой модели бюстгальтера. "Кроме того, за счет такого приема мои ноги кажутся длиннее, а талия стройнее", - заключила она.