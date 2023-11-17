На курильском острове Кунашир показали необычное явление с песком, собранным на побережье Тихого океана. Соответствующим видео поделилась гид Оксана Ризнич в Telegram.

На размещенных кадрах видно, как блестящие черные песчинки, собранные в стеклянную емкость, шевелятся и быстро поворачиваются из стороны в сторону.

"Вот это - самый обыкновенный песочек с кунаширского побережья, собранный на пляже, именуемый магнетитовым. Его показывают всем - это любимое пляжное развлечение на тихокеанской стороне Кунашира (на охотоморских пляжах у нас песок другой)", - рассказала экскурсовод.

Подобный песок отличается крайне высоким содержанием железа. Его появление напрямую связано с вулканической деятельностью. По данным историков, что японские самураи использовали вулканический титано-магнетитовый песок для создания мечей: уникальный сплав придавал холодному оружию прочность и легкость.

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