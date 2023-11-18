Ева Лонгория снялась без макияжа

Американская актриса Ева Лонгория показала внешность без макияжа и восхитила фанатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

48-летняя звезда популярного телесериала "Отчаянные домохозяйки" сняла видео для глянцевого журнала Vogue. Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала в шелковой кофте и с двумя подвесками на шее. Кроме того, она продемонстрировала крупным планом свое лицо, на котором полностью отсутствует косметика. Видно, что на ее коже присутствуют веснушки и небольшие морщины вокруг глаз.

Поклонники оценили естественную красоту Лонгории и принялись писать комплименты в комментариях под роликом, который набрал более 57 тысяч лайков. "Королева. Ты хорошо выглядит с макияжем и без", "Мне так нравятся твои веснушки! Очень красивые", "Ты такая великолепная. Твое лицо совершенно не нуждается в макияже", "Очарован твоей природной красотой", "Красивая, натуральная, настоящая", - высказывались они.

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