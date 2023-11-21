"В Нью-Йорке много суперкрутых вещей, но иногда это ад на земле", - цитирует издание Daily Mail рассказ популярного блогера из TikTok Даны Джайлс, которая пожила в финансовой столице мира и рассказала о невыносимых условиях. На правах "долгосрочной" туристки она прожила в Нью-Йорке два года, а затем вернулась и рассказала "всю правду о Нью-Йорке" - или, как заявила блогер, "о вещах, по которым она скучает, но не может сделать в городе, который является адом на Земле".

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, во-первых, это стоимость жизни. Расходы на жизнь в "финансовой столице мира" невероятны, при этом условия ниже среднего. Стоимость небольшой квартиры больше, чем большинство людей готовы потратить, даже при наличии соседа по комнате. "Мы с соседом по комнате много платим... Почти пять тысяч в месяц за квартиру площадью 600 квадратных футов" (то есть примерно за 55 кв. м). При этом она, правда, живёт "в лучшем месте в городе", в районе Челси на западной стороне Манхэттена.

Также она отметила "чрезвычайную сложность" в поиске квартиры - это тоже было похоже на "ад на земле", сопряженный с длинными очередями, торгами, проблемами с комиссионными брокерами. И наконец, в найденной недвижимости вас ждут... проблемы с мышами, уверила она. "Мы связались с руководством, они привели дезинсекторов, и даже когда они заполняют все норы, чтобы мыши не могли проникнуть внутрь, мыши продолжают возвращаться", - рассказала блогер.

Остальные составляющие "ада", это постоянный шум, грязь и спешка. "Город очень громкий и как будто повышает уровень кортизола (гормона стресса"). Почти каждый раз, когда ты выходишь на улицу, слышно сирены. К тому же, город мог быть и почище", - пишет блогер.

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