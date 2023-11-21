Блогерша отравилась угарным газом из-за безобидной привычки

Блогерша Эми Мур зажгла сразу пять свечей и оказалась в больнице из-за отравления угарным газом. О потенциальной опасности безобидной на первый взгляд привычки она предупредила на своей странице в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на издание New York Post.

Девушка рассказала, что хотела создать уютную атмосферу в комнате, поэтому зажгла разом пять ароматических свечей, которые горели десять часов подряд. Отправившись вечером в постель, она почувствовала недомогание и странные физические ощущения. "Мне казалось, что мое тело падает, как будто мое сознание разделилось надвое", - вспомнила Мур. Кроме того, по ее словам, она ощущала симптомы обезвоживания, одышку, боль в груди и головокружение. Также у нее было спутанное сознание и двоилось в глазах.

Мур разбудила родителей и попросила отвезти ее в больницу. После обследования медики установили, что девушка отравилась угарным газом от декоративных свечей. "Меня на несколько часов подключили к кислородному аппарату, и симптомы прошли. Сейчас со мной все хорошо", - рассказала блогерша. В заключение она предупредила, что опасность для здоровья могут представлять даже обычные предметы, которые продаются в каждом магазине.