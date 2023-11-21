Тысячу загадочных синих шариков вынесло на берег в одной стране

В Великобритании на берег региона Северо-Восточная Англия вынесло более тысячи загадочных синих каучуковых шариков. Как передает Day.Az, об этом сообщает Metro.

Небольшие пористые шарики выносило на пляжи в долине реки Тис в течение четырех дней подряд. Эксперты местного фонда защиты дикой природы предположили, что их сбросили в реку на электростанции Хартлпул. Подобные абразивные сферы используются там для очистки труб.

Специалисты рассказали, что попадание этих шариков в океан на северо-западе страны происходит крайне редко. Это может случиться, если на предприятии произошла нештатная ситуация с внезапным повышением давления. При этом в компании EDF, управляющей электростанцией Хартлпул, заявили, что в последнее время экстренных сбросов воды там не было.

Местные жители предположили, что сферы подняли со дня Северного моря недавние сильные штормы. Несмотря на то, что используемые электростанцией сферы сделаны из биоразлагаемого каучука, они представляют угрозу для морских животных, так как остаются в воде около двух лет.