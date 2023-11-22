Секреты красоты от Гвинет Пэлтроу

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующей информацией она поделилась в официальном TikTok-аккаунте.

По словам 51-летней знаменитости, для моложавого внешнего вида она регулярно пьет лимонную или воду с хлорофиллом по утрам. Помимо этого, она призналась, что любит принимать целебные, по ее мнению, звуковые ванны.

Кроме того, актриса рассказала, что минимум раз в неделю посещает сауны и купается в холодной воде. "Все люди-долгожители этим увлекаются", - заявила Пэлтроу.

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