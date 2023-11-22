Американец раскрыл ежемесячные расходы

Американец под ником @dilfboobiea раскрыл в TikTok ежемесячные расходы и разозлил пользователей сети. Он рассказал, что тратит в месяц почти всю свою зарплату и не имеет возможности откладывать деньги, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор ролика отметил, что зарабатывает в месяц около 2,5 тысячи долларов. Его расходы на аренду жилья составляют 1320 долларов, на машину - 620 долларов, а на питомца - 45 долларов.

За электричество, Wi-Fi и другие коммунальные услуги парень отдает примерно 147 долларов в месяц. Кроме того, он оплачивает несколько подписок на развлекательные сервисы. При этом молодой человек отметил, что тратит на продукты около 200 долларов в месяц.

"Это какое-то сумасшествие, после всех этих расходов у меня остается всего 10 долларов. И я не понимаю всех этих людей, которые советуют мне просто правильно распределять бюджет, но это и так мои минимальные расходы", - возмутился автор. По его словам, он даже не может себе позволить покупать кофе. "В будущем мне хотелось бы купить дом, но как, черт возьми, я могу это сделать, если в конце месяца у меня остается 10 долларов", - заключил он.

"Мы живем от зарплаты до зарплаты", "Они говорят нам перестать покупать кофе, но ведь проблема не в кофе", "Самое ужасное - это когда приходится платить за незапланированные медицинские услуги, ветеринара", "После всех счетов, скудного набора продуктов и бензина у нас ничего не остается, остается выживать в кредит", - разозлились американцы в комментариях под видео.