https://news.day.az/popularblog/1616615.html Американская актриса Дженнифер Лоуренс оконфузилась на сцене
Американская актриса Дженнифер Лоуренс оконфузилась на сцене
Американская актриса Дженнифер Лоуренс оконфузилась на сцене во время посещения мероприятия Saks Fifth Avenue. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Page Six.
Звезда "Голодных игр" выступала с речью перед гостями, когда услышала громкий звук. Выяснилось, что у знаменитости лопнул и впоследствии упал на землю пояс. "Простите, это было громко, но мой пояс только что лопнул!" - сказала смеющаяся телезвезда публике. В качестве наряда она выбрала белую рубашку и тренч с поясом люксового бренда Dior.
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