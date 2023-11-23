Американская актриса Дженнифер Лоуренс оконфузилась на сцене во время посещения мероприятия Saks Fifth Avenue. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Page Six.

Звезда "Голодных игр" выступала с речью перед гостями, когда услышала громкий звук. Выяснилось, что у знаменитости лопнул и впоследствии упал на землю пояс. "Простите, это было громко, но мой пояс только что лопнул!" - сказала смеющаяся телезвезда публике. В качестве наряда она выбрала белую рубашку и тренч с поясом люксового бренда Dior.