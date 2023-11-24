TikTok-тренд с апельсиновой кожурой стал причиной неприятной истории

Девушке пришлось бросить бойфренда после семи месяцев отношений из-за нового TikTok-тренда о теории апельсиновой кожуры. На ее историю обратило внимание издание Mirror.

Эту теорию отношений начали обсуждать в соцсети после ролика блогерши по имени Дженна (@jennaskates), в котором она рассказала, как молодой человек отделил для нее белки от желтков - она любит готовить, но ей трудно возиться с яичной скорлупой из-за длинных ногтей. Суть так называемой теории апельсиновой кожуры, о которой говорят после этого ролика тиктокеры, заключается в том, что признаком настоящей любви является стремление партнера предугадать желание другого и сделать для него что-то без лишних просьб.

Этот подход заставил одну женщину по имени Мэрион пересмотреть свои отношения с партнером. На Reddit она рассказала, как сперва попросила избранника убрать ей волосы в хвост, но мужчина отказал. "Я попросила еще раз, думая, что это просто случайность. Однако он сказал мне, что я сама могу это сделать, поскольку я на кухне, а ему нужно расслабиться, ведь он только что закончил работу. Я знаю, о чем вы думаете: "Пусть мужчина расслабится после работы". Но только он работает из дома, а энергии, чтобы поиграть в игры и сходить в бар с друзьями, ему хватает", - продолжила Мэрион.

Вечером того же дня девушка попросила избранника положить для нее полотенце в сушилку, чтобы оно было теплым, когда она будет заворачиваться в него после душа, однако он пропустил просьбу мимо ушей.