Зумеры признали устаревшей популярную одежду предыдущих поколений
Зумеры признали облегающие лосины устаревшими.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает New York Post.
Молодежь призвали отказаться от лосин, которые были особенно популярны у более старшего поколения - миллениалов, рожденных в период с 1981 по 1996 год. Заменить упомянутую часть гардероба они предлагают штанами для йоги с широким поясом и штанинами клеш и легинсами с разрезами, демонстрирующими обувь.
Так, блогерша-миллениал Ханна Браун опубликовала видео, в котором показала наряд, состоявший из кед Nike Air Force Jordan, оверсайз-свитера и лосин в сочетании с шопером. Подписчики автора ролика не оценили ее образ и порекомендовали приобрести угги или обувь бренда Birkenstocks.
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