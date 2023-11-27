Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим нападающим сборной Бразилии Роналдо после заключительной гонки сезона "Формулы-1" в Абу-Даби.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, соответствующий пост с фотографией россиянин опубликовал на своей странице в Instagram.

"Единственный и неповторимый Роналдо", - написал Нурмагомедов.

В 2022 году Нурмагомедов заявил, что Роналдо является его любимым игроком.

Последний бой Хабиб провел осенью 2020 года, победив представителя США Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин заявил о завершении профессиональной карьеры. Он объяснил это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда "Общественное мнение" Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

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